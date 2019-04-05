Кусто-младший спасает косаток и белух

Выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" может занять годы. Своими опасениями по этому поводу поделился председатель общества "Будущее океана" Жан-Мишель Кусто. Сын известного океанолога со своей командой приехал в Россию, чтобы спасти из заключения более 80 белух и 10 косаток. Уже в субботу Кусто и его помощники отправятся в бухту Средняя в Приморском крае.

"Мы постараемся выпустить большинство животных, если не всех из них, там, где они были пойманы. Тогда, мы надеемся, они не просто смогут воссоединиться с представителями своего вида, они смогут найти свою семью, свою группу, своих друзей", - заявил Кусто.

Мы прошли очень тяжелый период времени, и прошли его с большими переживаниями. Это зима. Тогда выпускать животных было невозможно. Мы бы просто их всех потеряли. Наступает летний период, когда эту работу провести возможно и нужно Дмитрий Кобылкин Министр природных ресурсов и экологии

Тревогу первыми забили экологи. Известно о тюрьме стало еще осенью прошлого года. Позже оттуда исчезли три белухи и косатка. Ранее ФСБ по Приморскому краю завела несколько дел в отношении компаний, которые создали эту тюрьму.

В марте в интернете появилось открытое письмо на имя Владимира Путина. Подписи под обращением поставили Жан-Мишель Кусто, бизнесмен Ричард Брэнсон, актер Марк Руффало, модель Наталья Водянова и еще десятки ученых, артистов и предпринимателей. Они попросили создать для косаток и белух дополнительные морские вольеры, а также провести теплоизоляцию, чтобы животные не замерзли в холодное время. "Мир ждет счастливого конца это трагической истории. Пожалуйста, сделайте что-то, чтобы спасти этих чудесных китов", - говорится в обращении.