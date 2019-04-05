Дело Анастасии Шевченко: 28508 подписей

Представители нидерландского отделения организации Amnesty International привезли в Россию 28 с половиной тысяч подписей. Они требуют снять обвинения с Анастасии Шевченко: активистки и общественной деятельницы, которая сейчас пребывает под домашним арестом. Её история, по словам правозащитников, глубоко тронула голландцев.

Моник ван Равештейн, Amnesty International:

«Более чем 28 тысяч подписей мы собрали, я думаю, за пару недель. Так много людей открыто и прямо поддержали Анастасию Шевченко, что мы сочли себя обязанными лично привезти документы и передать послание российскому руководству. Я надеюсь, они воспримут это серьёзно».

Анастасия Шевченко стала первым человеком, в отношении которого заведено уголовное дело по обвинению в связях с организациями, которые признаны в России «нежелательными». Речь идёт о движении «Открытая Россия», которое возглавляет живущий в США Павел Ходорковский — сын бизнесмена.

Во время процесса скончалась старшая дочь Анастасии.

В случае признания вины, активистке грозит до 6 лет тюрьмы.

Галина Полонская, Euronews:

«История Анастасии Шевченко буквально поразила жителей Нидерландов. Пока она находится под домашним арестом, за старшую в семье её 14-летняя дочь Влада. Она занимается домашним бытом, помогает младшему брату и пишет в сети о буднях маминого процесса».