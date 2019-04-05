Британия начнет готовиться к выборам в Европарламент: Тереза Мэй в письме ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй написала письмо главе Евросовета Дональду Туску с просьбой отложить "брексит" до 30 июня, чтобы парламентарии страны успели придти к согласию по сделке.

Мэй сказала, что если согласие будет достигнуто до этой даты, период отсрочки будет сокращен. "Правительство захочет установить временные рамки ратификации договора, которые позволят Великобритании выйти из ЕС до 23 мая 2019 года и отменить выборы в Европейский парламент. Но мы продолжим ответственно готовиться к проведению выборов на случай, если эти рамки не будут установлены", - написала она.

Тем временем, британские СМИ со ссылкой на источники в ЕС сообщают, что Дональд Туск предложил продлить период "брексита" на год.