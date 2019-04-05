"Выбор между христианством и мигрантами"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал выборы в Европарламент историческим сражением между сторонникам переселения на континент мигрантов и защитниками христианской Европы. С таким утверждением он выступил на митинге своих сторонников, посвящённом началу предвыборной кампании. Европейская народная партия недавно приостановила членство партии «Фидес», во главе которой стоит Орбан, за критику миграционной политики Еврокомиссии.

«Сложилась вот какая ситуация: брюссельский пузырь возглавили политики и группы интересов, стремящиеся низвергнуть христианскую культуру Европы, - заявил венгерский лидер. - Не секрет, что они хотят потеснить христианство с помощью массового наплыва мигрантов. А вслед за христианством можно будет также уничтожить и сами европейские народы».

По словам венгерского лидера, если после европейских выборов окажется, что консерваторы-народники встали на путь построения либеральных Соединенных штатов Европы и ограничения национального суверенитета, партия «Фидес» не вернётся в ЕНП.

Даниэль Божик, Euronews: «Европейская предвыборная кампания этого года не похожа на предыдущие, заявил Виктор Орбан на митинге партии "Фидес". Борьба развернулась между сторонниками и противниками иммиграции, а на кону, по словам премьер-министра, христианская культура и культурное наследие Европы».