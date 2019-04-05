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Германия

Художественная школа, определившая облик XX в.

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 Юрий Смирнов 
Художественная школа, определившая облик XX в.
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Сто лет назад архитектор Вальтер Гропиус основал в немецком городе Веймаре высшую школу строительства и дизайна, получившую всемирную известность под названием «Баухауз». В стенах школы сформировалось одноимённое архитектурное направление, которое отличает геометрическая строгость форм и функционализм.

В 1920-е гг. здесь были найдены дизайнерские решения для мебели и бытовых приборов, чей внешний вид с тех пор стал для нас привычным.

«Посетителей ожидает захватывающая экскурсия, в ходе которой они познакомятся с идеями, выдвигавшимися в начале 1920-х гг., – рассказывает директор нового музея «Баухауз» в Веймаре Ульрике Бестген. – Они смогут познакомиться с дизайнерскими находками школы, в том числе со знаменитой настольной лампой. Всё это здесь будет представлено».

В 1933 г. школа, уже переехавшая к тому времени в Берлин, была закрыта нацистами как «рассадник коммунизма и антинемецких идей». Многие преподаватели и ученики школы были вынуждены покинуть родину, но смогли реализовать свои идеи в самых разных странах, от США до Советской России.

В Германии расположенный в южном пригороде Берлина посёлок Хуфайзен (Подкова), один из первых проектов социального жилья, стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Видеомонтаж • Wolfgang Spindler