Греция: столкновения женщин-мигрантов с полицией

Столкновения женщин-мигрантов с полицией произошли в Греции. В местечке Диавата беспорядки начались после того, как сотрудники правоохранительных органов преградили путь беженцам к северной границе страны, и призвали их вернуться к месту первоначального размещения. В Афинах группа мигрантов устроила протест на железнодорожной станции греческой столицы. Демонстранты требовали предоставить им возможность перейти границу, чтобы отправиться в другие страны ЕС. Транспортное сообщение на какой-то момент было прервано. Десятки тысяч беженцев и мигрантов, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана, остались в Греции после того, как балканские страны закрыли свои границы в 2016 году.