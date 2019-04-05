Письмо Терезы Мэй: скепсис в Брюсселе и европейских столицах

Письмо с просьбой о продлении сроков подготовки к «брекситу» до 30 июня, которое Тереза Мэй отправила руководству Евросоюза, встретило в Брюсселе скептическую реакцию. По мнению ряда членов Еврокомиссии, письмо не проясняет ситуацию, а, наоборот, еще больше её запутывает.

«Я бы обратил внимание на принцип искреннего сотрудничества, о котором премьер-министр пишет в своем письме, – сказал официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. – Кроме того, как уже сказал еврокомиссар по мореходству и рыболовству Кармену Велла, это вопрос гипотетический, потому что решение об отсрочке пока еще не принято нашими лидерами».

Источник в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что преждевременно соглашаться на новую отсрочку, так как Лондон так и не предоставил ЕС ясный план действий на ближайшее. Схожую точку зрения высказал и премьер-министр Нидерландов Марк Рутте.

Штеффен Зайберт, официальный представитель канцлера Германии, напомнил Лондону о намеченных на май выборах в Европейский парламент, обязательных для всех членов Союза:

«Письмо британского премьера будет тщательно изучено в Брюсселе. Можно с уверенность сказать, что оно станет предметом обсуждения на внеочередном заседании европейского совета в среду. Но важно, чтобы премьер-министр не только написала заявление об отсрочке до 30 июня, но и признала, что в этом случае Британия должна принять участие в выборах в Европарламент».

По мнению заместителя председателя Еврокомиссии и экс-премьер-министра Финляндии Юрки Катайнена, вероятность выхода Великобритании из Союза без соглашения растёт:

«Мы приближаемся к "жёсткому брекситу". Конечно, я хотел бы ошибиться, потому что организованный выход лучше жёсткого, но мы так и не услышали от Лондона, чего же они хотят».

Лондон просит об «отсрочке брексита» уже второй раз. Первоначально он был намечен на 29 марта, но затем срок ратификации соглашения парламент были отодвинут до 12 апреля.