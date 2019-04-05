Гей-брак с почетным караулом

После регистрации брака им бы хотелось усыновить ребенка, но это в Италии пока сделать невозможно. Пока невозможно. Два офицера Военно-морских сил Италии Роза Мария Могаверо и Лорелла Чипро поженились 31 марта в городе Специя. На свадьбе был почетный караул. Молодоженов поздравила министр обороны Италии Элизабетта Трента.

Тем, кто интересуется, что изменилось после официальной регистрации гражданского брака, Лорелла Чипро отвечает: "Ничего не изменилось, и вместе с тем всё теперь иначе. Я желаю всем - людям с гетеросексуальной и гомосексуальной ориентацией - жениться только по любви. Не по убеждениям, а по любви".