Популисты Европы, объединяйтесь!

Марин Ле Пен и Маттео Сальвини проведут совместный предвыборный митинг 18 мая в Милане. Такой договоренности лидеры двух популистских объединений Европы достигли в пятницу в ходе встречи в Париже, куда итальянский вице-премьер и министр внутренних дел прибыл, чтобы принять участие в саммите глав внутриполитических ведомств ЕС. Место встречи Ле Пен и Сальвини журналистам не сообщили.

В эксклюзивном интервью Euronews глава "Национального объединения" заявила: "Мы попросили Маттео Сальвини стать нашим посланником, задача которого - объехать европейские столицы, чтобы найти новых сторонников. Уверена, что в Европарламенте нового созыва нас будет гораздо больше, но мы хотели бы в целом расширить наши ряды. Наша мечта - создать крупнейшую фракцию защитников национальных интересов!"

Лозунг предвыборной кампании европейских популистов: "Повсюду в Европе мы и наши идеи приходим к власти!" В Европарламенте предыдущего созыва крайне правые партии были объединены во фракцию "Европа наций и свобод", куда входили - кроме "Лиги" Сальвини и "Национального объединения" Ле Пен "Австрийская партия свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе. По итогам майского голосования, надеются члены фракции, к ним присоединится "Альтернатива для Германии".