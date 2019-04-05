Де Пальма представил Лиону свой роман

Американский режиссер, сценарист и продюсер Брайан де Пальма представил французской публике свой первый роман, название которого можно перевести "А нужны ли змеи?" (Les serpents sont-ils nécessaires?).

Знакомство состоялось в Лионе, в рамках 15-го международного фестиваля детективной литературы "Набережные детектива"(Quais du Polar). В этом году, кстати, фестиваль побил все рекорды: 100 тысяч любителей криминального чтива посетили организованные в Лионе и окрестностях мероприятия. В работе Брайану де Пальме помогает его сегодняшняя спутница жизни - юрист и писатель Сьюзен Леман.

"У меня всегда было много идей, которые, к сожалению, вряд ли удастся развить в полнометражные сценарии, - рассказал режиссер Euronews, - и когда я встретил Сьюзен, то нашел идеального единомышленника, чтобы превратить эти идеи в романы . Тем более, нам очень весело работается вместе!"

"Помню, я сказала как-то: "Мне не очень-то даются диалоги", а Брайан ответил: "Отлично! Будем разрабатывать их вместе!"

В жанре детектива кинорежиссер не новичок, достаточно вспомнить "Прокол" - ленту 1981 года с Джоном Траволтой в главной роли. После этой истории о звукорежиссёре, случайно ставшем свидетелем покушения на кандидата в президенты, политика, деньги, заговоры и убийства станут его коньком.

"В основе романа - реальная история сенатора Джона Эдвардса, закрутившего роман с девушкой, которая освещала его предвыборную кампанию, - заявил Брайан де Пальма. - Еще одна линия - исчезновение молодой ассистентки, у которой был роман с членом местного совета, ее довольно долго не могут найти, поэтому появляется предположение, что он убил ее"...

Изначально написанный на английском языке, роман Брайана де Пальмы пока доступен лишь во французской версии, ожидая перевода на другие европейские.