Написала Мэй письмо

Тереза Мэй просит отложить «брексит» до 30 июня. Премьер-министр Великобритании направила письмо на имя председателя Европейского Совета Дональда Туска.

По словам Мэй, правительство приложит все усилия, чтобы добиться согласия Палаты общин до 23 мая — начала выборов в Европарламент, поскольку Британия хотела бы избежать голосования на своей территории. Но пока, до ответа Брюсселя, кабинет продолжает полномасштабную подготовку к волеизъявлению.

«Само по себе это не удивительно, учитывая ситуация в парламенте. А вот что удивительно — так это то, что она сделала это именно сегодня. Ожидалось, что она подождёт до понедельника, до итогов переговоров с лейбористами. Но она решила написать сегодня — тем самым давая Европейскому Совету больше времени на обсуждение. Решение, возможно, будет принято на встрече Совета в среду», — говорит политолог Саймон Ашервуд.

В документе подчёркнуто, что если британские парламентарии вдруг сумеют достичь согласия до этой даты, то отсрочку можно будет и сократить.

Сам Дональд Туск, по сообщениям британских СМИ, ранее предложил продлить срок «расставания» сразу на год. С другой стороны, многие его коллеги в руководстве ЕС весьма критично отзываются о любых отсрочках и прямо говорят о неизбежности «жёсткого брексита» в установленный день.

Решением саммита ЕС «развод» пока отложен до 12 апреля. За два дня до этого лидеры Евросоюза соберутся на экстренную встречу.