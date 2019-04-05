Boeing признал еще один дефект

Американская корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя в программном обеспечении модели 737 MAX, сообщила в четверг газета Washington Post.

Генеральный директор компании, комментируя предварительный доклад о причинах катастрофы самолета Ethiopian Airlines 10 марта, заявил, что проблема с системой улучшения характеристик маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) имела место на борту обоих потерпевших за последние пять месяцев крушение лайнеров:

"После выхода доклада стало очевидно, что в ходе обоих полетов система улучшения характеристик маневренности, известная как MCAS, была активирована в связи с неверно интерпретированной информацией об угле, под которым крыло находилось по отношению к воздушному потоку. Как заявили пилоты, ошибочная активация MCAS прибавилась к и без того высокой рабочей загрузке. Мы обязаны устранить этот риск, мы контролируем ситуацию и знаем, как это сделать", - пояснил в частности Деннис Мюленберг.

По даным анонимных источников Washington Post, речь снова идет о критическом для безопасности

полетов дефекте, и именно поэтому компания не смогла в установленные сроки предоставить решение проблемы Федеральному авиационному управлению США.

10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX упал примерно в 60 километров к юго-западу от эфиопской столицы. 29 октября прошлого года жертвами крушения Boeing аналогичной модели в Индонезии стали 189 человек.

Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.