WikiLeaks: Ассанж может быть арестован

Джулиан Ассанж в течение "нескольких часов или дней" будет выдворен из посольства Эквадора в Лондоне в связи с коррупционным скандалом с офшорными бумагами, после чего его арестуют. Такая информация появилась накануне в аккаунте WikiLeaks в Твиттере. Ссылка в твите - на высокопоставленный источник в правительстве Эквадора.

Президент страны Ленин Морено на днях заявил, что Ассанж неоднократно нарушал условия пребывания на территории посольства. Кроме того Морено обвинил основателя WikiLeaks во лжи и хакерстве.

Однако официального подтверждения информации о выдворении Ассанжа из эквадорского посольства и аресте пока нет.