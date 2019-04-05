Президент ушел, протесты не стихают

Несмотря на отставку Абедельазиза Бутефлики, политическая ситуация в Алжире продолжает накаляться. В пятницу в стране вновь прошли массовые митинги с требованием отставки всей правящей верхушки.

Чтобы поддержать протестующих в столицу Алжира прибыли автобусы с людьми из других регионов. Главное требование - полная смена режима, отстранение от власти клана Бутефлики и проведение демократических выборов.

"Мы добиваемся ухода правительства Нуреддина Бедуи, отставки Бенсалаха - главы парламента, поскольку там все равно сидят одни марионетки. Вся эта шайка должна уйти. Эти люди нам не нужны, мы уже по горло сыты", - говорят манифестанты.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика сложил с себя полномочия главы государства. Это было сделано под давлением армии. Однако оппозиция опасается, что к власти придут люди из окружения Бутефлики, его ближайшие соратники, которые фактически занимали руководящие посты в Алжире на протяжении последних двух десятилетий.