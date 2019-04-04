Там холодно, медведи и ракеты: журналистам показали настоящую российскую военную базу. Впервые на секретный заполярный объект пустили иностранцев. Название «Северный клевер» база получила благодаря «трёхлистному» комплексу зданий.

Задача «Клевера» — контролировать воздушное пространство и морские пути в Северном Ледовитом океане. Поскольку база на острове котельном стала первой в программе по усилению российского военного присутствия в Арктике, там также и набираются опыта по обеспечению деятельности в экстремальных условиях.

Техника, по словам военных, функционирует без проблем: журналистам показали, как стреляют зенитные комплексы «Панцирь».

А вот медведи на базе так и не показались, хотя иностранцы интересовались ими не меньше, чем ракетами:

«Встреча в дикой природе с белым медведем вызывает шквал очень бурных эмоций, когда буквально в нескольких десятках метров от тебя проходит этот самый медведь, и ему по сути ничего не помешает накинуться на тебя. Но у нас здесь с самого начала сложились с ними тёплые отношения: они нас не трогают и мы их не трогаем», — рассказывает капитан-лейтенант Умар Эркенов

Остров Котельный расположен между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Военные объекты там были построены ещё в советское время, но в 90-х были заброшены. Строительство новой базы началось в 2013 году, в рамках программы по возобновлению масштабного военного присутствия России в Арктике.

Таяние льдов в ближайшие десятилетия позволит открыть в Арктике круглогодичные судоходные маршруты и приступить к разработке шельфовых ресурсов. Поэтому регионом пристально интересуются очень многие страны — далеко не только те, которые омываются Ледовитым океаном.