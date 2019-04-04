"Брексит": надежды Меркель и призыв Варадкара

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что британские политики согласуют единую позицию по "брекситу", которую премьер Тереза Мэй сможет представить на экстренном саммите ЕС в будущую среду. Об этом Меркель сказала в Дублине после переговоров с главой ирландского кабинета Лео Варадкаром. Стороны обсудили проблему ирландской границы и сценарий выхода Британии из ЕС без сделки.

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Такого исхода никто из нас не хочет. Вопрос в Лондоне обсуждается... Нам необходимо набраться терпения. Нужно понимать, в каком непростом положении они оказались. Однако любая другая отсрочка должна иметь собой реальные перспективы продвижения вперед".

И Берлин, и Дублин стремятся достичь двух целей: гарантировать целостность общеевропейского рынка и сохранение в действии Соглашения страстной пятницы, позволившее сделать границу в Ирландии "прозрачной".

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Лично я приехала сюда из страны, которая в течение многих лет была разделена войной. Тридцать четыре года я прожила за "железным занавесом". Поэтому я знаю, как это... Когда в определенный момент исчезают границы, рушатся стены, и потом нужно сделать все возможное, чтобы наладить мирное сотрудничество".

Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия станет после "брексита" единственной сухопутной границей между Соединенным Королевством и ЕС. Живущие в Северной Ирландии люди опасаются возникновения волнений и насилия в регионе, где не столь давно установился мир.