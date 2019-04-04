Урочище Куропаты: битва за память о жертвах сталинских репрессий

Десятки людей собрались у урочища Куропаты под Минском, где начался снос мемориала в память о массовых расстрелах 1930-40-х гг. Ранее здесь были повалены несколько крестов, которые отмечали места захоронений, милиция задержала несколько человек, которые пытались помешать работе тяжёлой техники.

В Министерстве лесного хозяйства сообщили о проведении плановых работ по благоустройству лесного фонда на территории Куропат. Активисты говорят, что рабочие обещают вернуть кресты на место после установки забора вокруг мемориала. Однако официально планы властей, связанные с урочищем, не раскрываются.

Ряд оппозиционных организаций категорически осудил снос крестов и работы в урочище Куропаты. «Объединённая гражданская партия» обвинила власти в глумлении над памятью жертв большевистского террора.

ОГП требует остановить глумление над памятью жертв большевистского террора! Большевики начинали с уничтожения... Publiée par Объединенная Гражданская Партия - ОГП sur Jeudi 4 avril 2019

«Взяться за Куропаты» в начале марта обещал президент Александр Лукашенко. В эфире телеканала «Беларусь-1» он с возмущением говорил о реакции, которую вызвала установка в урочище памятного знака. По словам главы государства, звучали заявления о том, что таким образом власть пытается перехватить важную для всего общества повестку. «Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены. Хочет этого кто-то или не хочет», — говорил Лукашенко.

До этого Куропаты оказались в центре скандала из-за строительства ресторана рядом с местом массовых захоронений. Активисты проводили пикеты с лозунгами против проведения работ.

Урочище Куропаты получило статус историко-культурной ценности первой категории в 1993 г. Здесь захоронены тысячи людей, которые, по подтверждённым данным, были расстреляны и тайно сброшены в ямы в годы сталинских репрессий. 70 деревянных крестов в Куропатах установили в прошлом году активисты оппозиционной организации «Молодой фронт».