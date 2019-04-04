Экрем Имамоглу: "Надо уметь признавать поражения"

Впервые за четверть века "Партия справедливости и развития" Реджепа Тайипа Эрдогана уступила оппозиции два крупнейших города Турции - Анкару и Стамбул. Главой последнего, по предварительным итогам прошедших 31 марта выборов, стал кандидат от левоцентристов ("Республиканская народная партия") Экрем Имамоглу. Правящая партия его победу оспаривает.
По его словам, пересчет голосов может вызвать некоторые подозрения. Главным образом, от этого страдает турецкая демократия: ее выставляют в невыгодном свете.
По словам Имамоглу, его главная задача - является управлять Стамбулом, добиться успеха в этом деле. Но просто взять и решить, что принесет будущее, невозможно, отмечает он:
Экрем Имамоглу призывает Центризбирком как можно скорее утвердить его на должность мэра Стамбула, чтобы он мог приступить к выполнению своих обязанностей.