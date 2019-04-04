Экрем Имамоглу: "Надо уметь признавать поражения"

Впервые за четверть века "Партия справедливости и развития" Реджепа Тайипа Эрдогана уступила оппозиции два крупнейших города Турции - Анкару и Стамбул. Главой последнего, по предварительным итогам прошедших 31 марта выборов, стал кандидат от левоцентристов ("Республиканская народная партия") Экрем Имамоглу. Правящая партия его победу оспаривает.

"У наших оппонентов нет никаких доказательств нарушений на выборах, которые могли бы привести к пересмотру их итогов. Все эти заявления - лишь попытка преподнести собственное поражение в более выгодном свете. Факт нашей победы подтверждает Верховный избирательный совет. Возможно, в подсчете голосов и были какие-то недочеты, но общий результат выборов остается прежним", - заявляет Имамоглу.

По его словам, пересчет голосов может вызвать некоторые подозрения. Главным образом, от этого страдает турецкая демократия: ее выставляют в невыгодном свете.

"Надо уметь признавать поражения, а не только радоваться победам. Они на это неспособны. И потому мне жаль Турцию и Стамбул, - продолжает новоизбранный мэр. - Они правили Стамбулом 25 лет. Пост мэра этого города чрезвычайно важен. Но они же должны понимать, что бесконечно так продолжаться не может. В какой-то момент всегда появляется кто-то более успешный, и власть в городе переходит ему. Это совершенно естественный ход событий".

По словам Имамоглу, его главная задача - является управлять Стамбулом, добиться успеха в этом деле. Но просто взять и решить, что принесет будущее, невозможно, отмечает он:

"Время покажет, на что мы способны. Никто не в силах предсказать, как общество повлияет на наши политические решения".

Экрем Имамоглу призывает Центризбирком как можно скорее утвердить его на должность мэра Стамбула, чтобы он мог приступить к выполнению своих обязанностей.