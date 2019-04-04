"Брексит": в Еврокомиссии предчувствуют болезненный разрыв

Великобритания приближается к «жёсткому брекситу» без оговорок и дополнительных договорённостей. С таким предупреждением выступил вице-президент Еврокомиссии по экономическому развитию Юрки Катайнен, комментируя затянувшиеся споры о соглашении с ЕС в британском парламенте. Чиновник подчеркнул, что в Брюсселе до сих пор не увидели альтернативных предложений Лондона.
Согласно последним договорённостям, «брексит» намечен на 12 апреля. Палата общин проголосовала за перенос этой даты, очередную отсрочку уже поддержал представитель ЕС на переговорах по «брекситу» Мишель Барнье:
_«Нам необходимо это партнерство в интересах торговли, авиации, транспорта, сотрудничества между университетами, программы Erasmus, молодёжи. Нам нужно это сотрудничество для правового взаимодействия и совместной работы полиции. Но для этого обязательно нужно соглашение о том, что было, о разводе, о разделении, о котором просила Великобритания. Но теперь вопрос о том, как избежать варианта без сделки, надо адресовать не нам, всё решит положительное голосование в Палате общин».
_
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но Лондон добился переноса этой даты. У идеи новой отсрочки «брексита» немало противников в ЕС. Среди них глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он опасается, что ситуация вокруг выхода Великобритании из союза негативно скажется на ходе избирательной кампании перед выборами в Европарламент, которые должны пройти с 23 по 26 мая.