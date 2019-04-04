Кандидата в прокуроры ЕС отпустили

Верховный суд Румынии снял запрет на выезд из страны кандидатки на пост главного прокурора Евросоюза. У себя на родине Лаура Кодруца Кёвеши, ярый противник объявленной властями судебной реформы, обвиняется в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Дело против бывшего главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией - политическое, заявляют правозащитники.

"Смельчаки, профессионалы готовы продолжить борьбу с коррупцией. Но если в судебное законодательство внесут изменения, инструментов борьбы с коррупцией станет меньше, и они ничего не смогут сделать", - говорит Лаура Кодруца Кёвеши

В Брюсселе заявляют, что судебная реформа ведет к нарушению верховенства права и безнаказанности высокопоставленных чиновников, осужденных за коррупцию. ЕС грозит Румынии дисциплинарными мерами.

"В Европейском парламенте обеспокоены сложившейся ситуацией. Хотел бы еще раз отметить, что Лаура Кодруца Кёвеши - наш кандидат. Мы уважаем ее и поддерживаем", - говорит глава Европарламента Антонио Таяни.

Действия столкнувшейся с резкой критикой правящей коалицией Румынии идут в разрез с заявлениями Европейской комиссии и посольства США о снижении эффективности борьбы с коррупцией в стране. Социал-демократическое правительство не оставляет попыток изменить судебное законодательство, смягчить наказание за коррупцию, несмотря на предостережения Еврокомиссии и румынского гражданского общества.