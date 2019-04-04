Попытки избежать неупорядоченного "брексита"

В попытке избежать неупорядоченного "брексита" представители британского правительства провели переговоры с лидерами партии лейбористов. Тереза Мэй обратилась к оппозиции с призывом выработать общее решение по сделке об условиях выхода из ЕС, которую никак не может одобрить парламент страны.

Тем временем, в Палате Лордов идёт обсуждение закона, который обязал бы премьер-министра сделать запрос в Брюссель о продлении статьи 50 и очередной отсрочке "брексита".

Днём ранее инициативу уже одобрила Палата общин.

О том, что перспектива выхода Британии из Евросоюза без сделки пугает и многих рядовых граждан, напомнила гигантская проекция надписи "СОС", появившаяся на знаменитых Белых скалах Дувра.

Сигнал бедствия подали активисты-сторонники евроинтеграции, призывая власти не допустить "жёсткого брексита".