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Германия

Реновация по-берлински: как городские проекты сказались на стоимости жизни

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 Йона Каллгрен и Андрей Позняков 
Реновация по-берлински: как городские проекты сказались на стоимости жизни
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Сразу после Рождества Никласу Брубаху принесли письмо, получить которое боятся многие жители Берлина. Он узнал, что его дом ждёт реновация, а его квартплата увеличится более чем в три раза. «Я посмотрел и просто не поверил своим глазам. Я подумал: О мой бог! Я перечитал письмо и убедил, что это не ошибка. Потом я отправил своему соседу по квартире сообщение: “Это случилось”», — вспоминает Никлас.

Прошлый мэр назвал Берлин бедным, но сексуальным. Но с развитием города увеличивается и арендная плата: рост составляет от 5 до 9 процентов в год. Доступное жильё, которым когда-то так славился Берлин, — теперь стало редкостью. «Мы искали другу квартиру, но вариантов, которые мы могли бы себе позволить, просто нет», — сетует Брубах. Тут же он добавляет: «Я думаю, придётся переезжать на чей-то диван».

Активисты начали кампанию по борьбе с повышением арендной платы. Один из них Русбех Тахери предложил вынести на референдум свой вариант решения проблемы. Он считает, что надо заставить риелторов вернуть квартиры в городскую собственность: «Это идея экспроприации. Это можно осуществить в соответствии с конституцией Германии. Большинство этих квартир когда-то принадлежало городу. Мы же хотим вернуть наше жильё».

Одни восприняли эту инициативу как социальный эксперимент. Другие, — прежде всего представители бизнеса, — категорически не согласны с ней. Единственный способ снизить арендную плату — это строить всё больше и больше, — полагает глава Ассоциации риелторов Берлина-Бранденбурга Марен Керн:

«Мы против этого, потому что это не приведёт к появлению в Берлине новых квартир. А это самый верный способ расширить объёмы жилья в городе».

Берлин, таким образом, становится всё больше похож на другие европейские мегаполисы с такими районами, как этот, которые оказываются слишком дорогими для большинства жителей. Хотя активисты уверяют, что сделают всё возможное, чтобы не допустить этого.