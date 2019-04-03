Мэй просит помощи Корбина

Тереза Мэй рассчитывает на помощь оппозиции. После восьмичасовых переговоров с министрами своего кабинета глава правительства решилась обратиться за поддержкой к лидеру лейбористов Джереми Корбину. По словам Мэй, в сложившейся ситуации это может быть единственный и последний шанс.

«Я считаю, что на самом деле мы согласны по множеству тем. Мы оба хотим организованный выход, мы оба хотим защитить рабочие места, положить конец свободному передвижению, оба признаём важность соглашения о выходе. И сейчас мы хотим найти решение, которое было бы поддержано палатой и привело бы к „брекситу“».

Мэй обещала просить Евросоюз новой отсрочке, однако Брюссель уже заявил, что дату менять не будет.

«Я хотела бы наконец увидеть, что мы способны общими силами палаты общин найти решение, поддержать сделку и соглашение о выходе до 22-го мая. Тогда нам не придётся проводить у себя выборы в Европарламент. Но этого можно достичь только, если мы вместе найдём такое решение, которое поддержал бы парламент».

Сам Корбин с энтузиазмом воспринял крутую перемену курса главы британского правительства:

«Я приветствую предложение премьер-министра о переговорах. После обсуждения с коллегами по палате общин я с нетерпением ожидаю личных встреч с ней. Я приветствую её готовность к компромиссам по вопросам „брексита“».

Однопартийцы, однако, напоминают самой Мэй её совсем недавние высказывания в адрес лидера лейбористов:

«Только на прошлой неделе госпожа премьер-министр называла лидера оппозиции главной угрозой нашему положению в мире, нашей безопасности и нашей экономике. Что же, по её мнению, изменилось настолько, чтобы теперь он принимал решения по „брекситу“?», — интересуется депутат-консерватор Ли Роули.

Главный пункт, по которому оппозиция расходится с премьер-министром — вопрос о членстве Британии в таможенном союзе с ЕС. Корбин настаивает на необходимости сохранения общего торгового пространства, тогда как Мэй вплоть до последнего момента была против этого.