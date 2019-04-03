В Стамбуле объявлен пересчёт голосов на участках, где победила оппозиция

Избирательная комиссия Турции объявила пересчёт голосов на выборах мэра Стамбула, где лидирует оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу. Этого добивалась «Партия справедливости и развития» президента Реджепа Эрдогана. Она оспаривает победу оппозиции также на выборах мэра Анкары. Противники Эрдогана обвиняют его в стремлении удержать власть, несмотря на неудачи во внутренней политике.

«Президент отвечает за происходящее, конечно, президент, кто еще? Если пенсионер платит 15 лир за килограмм баклажанов, как они могут позволить себе что-то другое? А ещё есть квартплата, дети, внуки и внучки», — рассказывает продавщица зелени на улицах Стамбула.

В Стамбуле есть целые районы, которые считаются оплотами оппозиционной «Республиканской народной партии». Одна из её сторонниц говорит, что оппозиция даёт людям надежду на смену политического курса: «За семнадцать лет “Партия справедливости и развития” изменила всю систему, всю государственную структуру, убеждения и ценности, к которым привыкли турки. Она изменила всё, и очень многие недовольны этими изменениями».

Отношение к Эрдогану буквально раскалывает общество. Съёмки очередного интервью на улицах Стамбула обернулись потасовкой между сторонниками и противниками президента. Съёмочной группе пришлось спасаться бегством и прятаться в кафе, когда началась драка. Это произошло, во время интервью у сторонника «Республиканской партии». Пришли сторонники «Партии справедливости» и назвали наш разговор провокацией. Очень скоро дошло до насилия, а ведь это один из самых либеральных кварталов в Стамбуле. Так что это наглядная демонстрация того, насколько напряженная атмосфера царит в некоторых частях города.

Затем съёмочная группа направилась через Золотой рог в более консервативный район, где «Партия справедливости» пользуется наибольшей поддержкой. Владелец местного кафе уверяет, что Эрдоган отстроил город и страну, но из-за нерадивых соратников столкнулся с проблемами в последнее время: «Из-за неверной политики “Партия справедливости” потеряла часть голосов. Из-за своих ошибок! Все голоса, которые они получили, — это голоса за президента, не за членов партии».

Посетители другого кафе в этом районе подтверждают, что рейтинг «Партии справедливости» опирается прежде всего на популярность Эрдогана. «Главная причина, по которой я поддерживаю “Партию справедливости”, — это Реджеп Тайип Эрдоган. Я всегда это говорил и всегда буду говорить. А ещё дело в их политике, например, наши сёстры и матери носят платки — и их в этом поддерживают», — говорит 20-летний Мухаммет. Он не помнит времён, когда Эрдоган не был у власти. Возможно, после пересчёта голосов он увидит новых людей в администрации крупнейшего города Турции.