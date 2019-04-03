Токаев передал Путину привет от Назарбаева

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным в рамках первого заграничного визита в этой должности. Токаев пообещал продолжать прежнюю политику официального Нурсултана.

Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными, поэтому моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии. Касым-Жомарт Токаев И.о. президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку с поста президента 19 марта. Он руководил страной почти три десятилетия и объяснил своё решение сменой поколений. Глава Сената Касым-Жомарт Токаев по закону стал главой республики до следующих выборов, которые намечены на декабрь следующего года.