Переговоры Мэй и Корбина: конкретных результатов нет

Положить конец неопределенности, возникшей вокруг процесса "брексита". С этой целью провели встречу глава британского кабинета министров Тереза Мэй и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. В заявлении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10, переговоры назвали конструктивными, отметив, что стороны проявили гибкость и согласовали план дальнейшей работы, чтобы найти общую позицию по "брекситу". Согласование потребует серии дополнительных встреч, первая из которых состоится в четверг утром.

Джереми Корбин лидер лейбористов: "У нас была дискуссия... Позиция правительства поменялась не так сильно, как я ожидал, однако мы продолжим диалог завтра утром, чтобы рассмотреть несколько технических вопросов, касающихся данной темы. Встреча была интересной, но не дала конкретных результатов". "Я хочу, чтобы правительство понимало: Палата общин не поддерживает сделку Мэй об условиях выхода из ЕС. Премьер должна прийти в парламент (даже на этом последнем этапе) с чем-то приемлемым для депутатов. Палата общин продвигается в направлении, предложенном Лейбористской партией с тем, чтобы достичь соглашения с Европейским Союзом. Опасность провала, опасность оказаться без сделки очень серьезна. И этого необходимо избежать".

Главный пункт, по которому оппозиция расходится с премьер-министром — вопрос о членстве Британии в таможенном союзе с ЕС. Корбин настаивает на необходимости сохранения общего торгового пространства, тогда как Мэй вплоть до последнего момента была против этого.

Ранее в среду Палата общин проголосовала против того, чтобы проводить третью по счету серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с ЕС об условиях "брексита".