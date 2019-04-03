Mercedes-Benz: "Сделано в России"

На российском лимузине Aurus "Кортеж", ставшем звездой недавнего автосалона в Женеве, президент РФ Владимир Путин прибыл на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Вместе с главой немецкого автоконцерна Daimler AG Дитером Цетше глава государства осмотрел цеха и оставил автограф на капоте одного из автомобилей.

Это первый завод полного цикла Mercedes-Benz в России. Его строительство началось в Солнечногорском районе летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год, при полной загрузке там будут работать более 1000 человек. Инвестиции составили около 260 миллионов евро. Партнером по инвестконтракту выступает "Камаз", у которого есть совместное с Daimler производство тяжелых грузовиков.

Первая модель российской сборки - седан Mercedes E-класса. Затем завод начнёт выпускать кроссоверы и внедорожники новых поколений. Большинство автомобилей попадет в розничную сеть, но одна из приоритетных целей — госзакупки.

"Российский рынок - один из крупнейших в Европе", - сказал на церемонии открытия Владимир Путин. Символический запуск он произвёл вместе с Дитерем Цетше и министром экономики Германии Петером Альтмайеом.