Протесты в Йоханнесубрге: "Мир хижинам"

Акция протеста в Йоханнесбурге. Жители пригорода Александра возмущены сносом незаконных строений в этом районе. Они возвели баррикады из горящих шин и камней, требуя. чтобы правительство улучшило жилищные условия и инфраструктуру в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся уже в следующем месяце.

Дефицит жилья - одна из главных проблем в наиболее развитой стране Африки, где, несмотря на конец действия апартеида 19% семей живут в незаконно возведённых жилищах. Между тем правящая партия Африканский национальный конгресс обещала ускорить строительство новых домов для бедных.

Пригород Александра находится рядом с самым богатым пригородом в Африке - Сэндтоне, с его роскошными особняками и небоскребами.