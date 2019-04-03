"Фестиваль огней" в Лахоре

Тысячи людей со всего Пакистана собрались в Лахоре на ежегодный трёхдневный "Фестиваль огней". Этот праздник посвящён суфийскому поэту 16-го века Шаху Хусейну, которого здесь считают святым.

По преданию, Шах Хусейн влюбился в мальчика-брахмана по имени Мадо Лал. Но влюблённые не могли открыто заявить о своей любви в мусульманском государстве. После смерти они были похоронены вместе и известны под объединённым именем "Мадхо Лал Хусейн". Во время фестиваля тысячи людей посещают их могилу как святыню.