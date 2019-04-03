ЕС готов к "жесткому брекситу"

Сценарий "жесткого брексита", при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения, становится "очень вероятным". Об этом, выступая в Европарламенте, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. И все же у Великобритании остается последний шанс.

"Если до 12 апреля Соединенное Королевство сможет одобрить соглашение о выходе из ЕС с достаточным большинством, тогда Европейский Союз согласится на продление сроков "брексита" до 22 мая. 12 апреля является крайней датой для утверждения Палатой общин соглашения о выходе из сообщества. Если этого не произойдет, то никакой дополнительной короткой отсрочки больше не будет. После 12 апреля мы рискуем поставить под угрозу и проведение европейских выборов, и само функционирование ЕС", - сказал Юнкер.

В том же ключе высказался и координатор от Европарламента по "брекситу", лидер либералов Ги Верхофстадт: "Я знаю, что многие коллеги думают о длительной отсрочке... Не стройте иллюзий. Сам факт того, что мы должны создать ситуацию, когда Британия одной ногой все еще в Евросоюзе, а другой вне сообщества - уже трагедия. И это плохо для ЕС. Вы можете представить, что у нового премьера Великобритании - Бориса Джонсона или Майкла Гоува - архитекторов катастрофы под названием "брексит" в руках окажутся ключи от будущего ЕС. Я боюсь даже думать об этом, о том, что такое может случиться. Это было бы катастрофой для Евросоюза. Это не тот путь, которым мы должны идти".