"Брексит": голос улицы

Британцы бурно обсуждают заявление премьер-министр Терезы Мэй, сделанное после семичасового совещания с министрами кабинета во вторник. На первых страницах ведущих изданий - аналитические статьи и карикатуры, призывы к национальному единству и шутливые скетчи о привлечении лидера лейбористов Джереми Корбина к решению проблемы "брексита".

Слово - жителям Лондона:

Это была попытка консолидировать нацию, не вижу в этом ничего плохого. Что ещё ей оставалось сделать? Как по мне, так я вообще не представляю, как можно выпутаться из этой ситуации. А благодарить за неё нам надо Дэвида Кэмерона.

- Я вообще-то думала, что всё это должно было быть сделано сразу же после референдума. Они должны были всё это обговорить и обсудить, и только после этого решать, в каком направлении двигаться дальше. Но не так: тянули, тянули всё это время, а в последний момент вдруг закопошились".

- Я б сказал, что они просто выставляют себя в глупом свете: не могут ничего решить, всё у них в руках рушится!.

Опросы выявили, что большинство британцев испытают некоторое облегчение оттого, что премьер-министр будет добиваться еще одной отсрочки "брексита". Одобряют они и решение попытаться найти компромиссный сценарий упорядоченного выхода из ЕС совместно с лидером оппозиции.