Бутефлика: "ради лучшего будущего"

"Ради перехода Алжира к лучшему будущему". Так в послании к Конституционному совету Абдельазиз Бутефлика объяснил свое решение подать в отставку. Президент с двадцатилетним стажем, прикованный к инвалидному креслу с 2013 года, снимает с себя полномочия в результате массовых протестов против его выдвижения на новый - пятый - срок подряд.

Бутефлика начал свою политическую карьеру еще в 1960-х. Ветеран войны за независимость, в 25 лет он возглавляет министерство молодежи, спорта и туризма в первом независимом национальном правительстве, затем МИД страны - еще на 15 лет. Под его руководством Алжир налаживает тесные связи с другими государствами арабского мира и становится одним из лидеров Движения неприсоединения. В 1974-м Бутефлика избран председателем 29-ой сессии Генассамблеи ООН.

Но в 1980-х взлету молодого политика, кажется, приходит конец: ему предъявлены обвинения в коррупции. Дело было впоследствии закрыто, но Бутефлике приходится провести шесть лет в Дубае и Женеве.

Триумфальное возвращение на родину - на президентских выборах в 1999-м его кандидатуру поддерживает армия. 73% алжирцев отдают за Бутефлику свои голоса.

Главная его задача - восстановить мир в стране, раздираемой гражданской войной между правительственными силами и исламистами. За десять лет противостояния здесь погибли до 200 тысяч человек. Бутефлика предлагает Закон о гражданском согласии: амнистию для боевиков, не участвовавших в убийствах и актах насилия, в обмен на добровольное прекращение вооруженной борьбы.

В 2011, уже трижды президент Алжира, Бутефлика избегает потрясений "арабской весны": он отменяет действовавший в стране 19 лет режим чрезвычайного положения и проводит реформы. Оппозиция считает их недостаточными. Но в 2014 году Бутефлика вновь побеждает на президентских выборах.

Февральская новость о том, что лидер страны готов сделать это еще раз, вызвала негодование у части алжирцев. В особенности у молодежи, не знавшей другой власти. Слабое здоровье не позволит президенту справиться с коррупцией и безработицей, заявили они. После шести недель протестов 82-летний Бутефлика уступил.