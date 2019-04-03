Песни на улицах Алжира

Песни и пляски на улицах Алжира. Так местные жители встретили новость об отставке президента Абдельазиза Бутефлики. За последние шесть недель это первая мирная манифестация. Ранее по стране прокатилась волна массовых протестов против выдвижения 82-летнего главы государства на пятый срок подряд. Бутефлика находился у власти 20 лет.

Но многие алжирцы не собираются уходить с улиц и теперь: они требуют новых отставок.

"Мы не можем довольствоваться отставкой одного человека. Мы боремся за правовое государство, демократические институты. Мы надеемся, что в новая эра - вторая республика - наделят народ реальной властью", - отмечает алжирец Серадж Карим.

"Мы ждем другого - ареста Саида Бутефлики и его семьи, его друзей", - говорит его соотечественник.

Ввиду слабого здоровья Абдельазиза Бутефлики, перенесшего инсульт шесть лет назад, в "подлоге и присвоении функций президента" обвиняют его брата, советника главы государства. По данным местных СМИ, именно он подготовил сообщение для печати об отставке. Инициативная группа подала на него в суд.

Об уходе Бутефлики стало известно после того, как начальник генштаба армии Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал признать его недееспособным и запустить процедуру конституционного освобождения президента от должности.

В ближайшее время прошение об отставке рассмотрит Конституционный совет, по нему проголосует парламент.