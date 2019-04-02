Оппозиция обвиняет Порошенко

Представители украинской оппозиции обвиняют президента страны Петра Порошенко в фальсификации выборов. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, по последним данным, в первом туре набрала 13,39% голосов.

Она заявила, что не будет обжаловать итоги, так как, по ее словам, все суды контролируются президентом. "Прошедшие выборы вновь не заслуживают доверия. Я могу с уверенностью утверждать, что президент Петр Порошенко сфальсифицировал свои результаты на этих выборах", — сказала она.

Тимошенко заявила о подкупе избирателей в пользу действующего президента. С таким же утвержднием выступил и кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко, который находится на четвертой месте с результатом в 11,57%.

"Несмотря на дикое сопротивление власти, стремление расколоть оппозиционный блок и усилия, которые были на это направлены, скупки голосов, беспрецедентное административное давление на бюджетников — что показал первый тур выборов? Первый тур показал, что абсолютное большинство украинцев хотят смены власти".

21 апреля во втором туре выборов Порошенко встретится с лидером гонки, шоуменом Владимиром Зеленским, создавшим партию "Слуга народа".

ЦИК и минюст Украины и международные наблюдатели заявляют, что голосование в первом туре прошло без системных нарушений.