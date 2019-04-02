СК расценил взрыв в военной академии в Петербурге как покушение на убийство

Взрыв в здании Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге лёг в основу уголовного дела по статье «о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом». ТАСС со ссылкой на источники в МЧС сообщает, что некий предмет взорвался, когда его попытались перенести. Пострадали три человека. Приоритетной версией произошедшего агентство называет неосторожное обращение с боеприпасами.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники приводит версию о самодельной бомбе, которая была обнаружена под лестницей и взорвалась при разминировании.