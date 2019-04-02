Минфин предлагает ввести пять новых налогов

Министерство финансов России опубликовало законопроект с предложением ввести пять новых налогов: утилизационный, экологический, налог за пользование автодорогами федерального значения, налог на операторов сети связи общего пользования и гостиничный сбор.

Экологическим налогом предлагается обложить организации и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают "негативное воздействие на окружающую среду": выбросы в атмосферу и водоемы загрязняющих веществ и размещение опасных отходов.

В законопроекте говорится, что эта мера направлена на решение "задач, необходимых для достижения стратегической цели государственной политики в области экологического развития".

Утилизационный сбор предполагается взимать с организаций, ИП и физических лиц, которые производят или ввозят на территорию России товары или упаковку подлежащую утилизации, а также производят колесный транспорт или приобретают колесный транспорт у неплательщиков налога.

Предполагается, что операторы сети связи общего пользования будут платить налоговой службе 1,2% от дохода с абонентов.

За пользование дорогами федерального значения планируется взимать налог с владельцев грузовиков массой большое 12 тонн. Если транспортное средство принадлежит иностранным перевозчикам, не оплатившим сбор, плательщиками признаются водители этих транспортных средств.

Ставка сбора устанавливается в размере 3,73 рубля на один километр пути по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования. Налог не платится за проезд по платным автодорогам.

Сейчас плату с грузовиков взимает компания "РТ-Инвест Транспортные системы", с которой Росавтодор заключил договор в 2014 году сроком на 13 лет. Предполагается, что компания сохранит свои полномочия и будет передавать информацию о неплательщиках в налоговые органы.

Если новые правила будут введены, гостиницам и другим формам временного размещения придется платить гостиничный сбор. Предполагается, что его размер будет зависеть от местных властей, но не будет превышать 100 руб. с человека в день.