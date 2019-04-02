Предвыборное путешествие по Европе: каталонский вопрос

Наше путешествие по Испании близится к завершению, но Euronews продолжает свой путь, который пролегает через 12 стран. Мы задались целью: выяснить, что заботит жителей континента в преддверии европейских выборов 26 мая.

Здесь, в Барселоне мы попытаемся понять суть конфликта испанских властей с Каталонией, и причины этой проблемы, которую смело можно назвать одной из самых серьёзных и трудноразрешимых для страны.

В последние годы Каталония переживает беспрецедентный политический и социальный кризис. Референдум 1 октября 2017, одностороннее провозглашение независимости, расследования, суды - все эти события - часть процесса, который так и ничем не завершился. Будущее региона по-прежнему туманно.

Лидеры движения за независимость либо бежали из страны, либо находятся в тюрьмах. Но многие каталонцы не покидают улицы, требуя освобождения заключенных и уважения права на самоопределение.

Есть и те, кто считает, что Каталония зашла слишком далеко в своей борьбе. А кто-то продолжает призывать стороны к диалогу. Чем же обернётся это противостояние? Спросим, что думают по этому поводу жители Барселоны.

- Мы на своём примере демонстрируем иной способ существования. Мы под испанским игом. И всё равно Каталония не Испания.

- Я уважаю все культуры, но считаю, что эти идеи не соответствуют сегодняшним реалиям. Наоборот, самое важное в наше время - это глобализация. Устремления Каталонии с ней в противоречии и говорят скорее о желании закрыться от мира.

- Это абсолютно нормальный для Каталонии процесс. В силу исторических обстоятельств, не понимаю, как это не произошло раньше.

- Мы обеспокоены тем, что нет ни справедливости, ни демократии. А ведь речь идёт о ней, в первую очередь. И выхода из этого тупика мы не видим.

- "Обе стороны допустили много ошибок. Дело тут не в том, кто прав, а кто нет. Им следует сесть за стол переговоров и обсудить проблемы".

- По-моему, в этом противостоянии они уже переступили черту.

- Я знаю двух сестёр. Одна - за независимость, другая - против. Когда они приходят в дом своей матери, то не могут даже говорить друг с другом об этом.

- Меня беспокоит рост национализма. Я думаю, что это проклятие для Европы. Рецепт избавления от проблем: больше Европы, меньше национализма.

- Для меня Евросоюз - это катастрофа, идея, высосанная из пальца фарс. ЕС маловажен и бессодержателен.

- ЕС? Я не думаю, что он очень заинтересован в том, чтобы быть вовлечённым в территориальный конфликт.

- Это правда, ситуация крайне сложная. Кажется, что выйти из неё можно только, приняв чрезвычайные меры. Но я верю, что мы можем все изменить.

- Я убеждена в том, что мы победим. Процесс необратим - назад пути нет.