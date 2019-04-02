Афины-Скопье: "новая эра" дипотношений

Весьма оригинально - с совместного селфи - начались переговоры премьера Северной Македонии Зорана Заева с греческим коллегой. Алексис Ципрас нанёс свой первый визит в балканскую страну, которая недавно сменила название, как то было оговорено в Преспанском соглашении.

Стороны уверены: оно открывает перспективы не только для двух стран, но и для всего Балканского региона.

Как сказал Ципрас, в дипотношениях соседей наступила новая эра. В подтверждение тому, премьеры учредили посольства вместо работавших до сих пор бюро связи.

"Даже тех, кто был сдержан или подвергал критике соглашение, мы будем стараться поддерживать и попытаемся убедить перейти на нашу сторону. Потому что это соглашение - о дружбе, стратегическом сотрудничестве между нашими странами. И граждане Греции должны знать, что мы со своей стороны будем полностью его выполнять", - заявил Зоран Заев северо-македонский премьер.

"Мы инвестируем в будущее, творим историю, мы не её пленники. И само собой разумеется, это историческое соглашение имеет серьёзные обоснования, что, на мой взгляд, уже ясно всем. Даже тем, кто ранее это оспаривал", - добавил глава греческого правительства.

Заев и Ципрас подписали меморандум о содействии Северной Македонии во вступлении в ЕС. Помимо того, премьеры одобрили план действий по укреплению двустороннего сотрудничества в самых разных сферах - от образования и цифровых технологий, до оборонной промышленности и энергетики.

"Цель как греческого, так и северомакедонского правительств - приступить, наконец, к реализации пунктов Соглашения Преспа, выйдя за рамки обсуждения вопроса о названии бывшей югославской республики. Договорённости, достигнутые во вторник, - это отправная точка для будущих партнерских отношений, которые улучшат жизнь людей по обе стороны границы", - передаёт из Скопье наш корреспондент Симела Тучтиду.