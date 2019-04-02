Будапештцы прошлись "глупой походкой"

В Венгрии сотни человек вышли на улицы Будапешта на марш "глупой походкой". Таким образом венгерской столице решили отметить "День дурака".

Организовавший марш 27-летний Бенедек Петрок заявил, что люди хотя бы на день могут забыть о будничных проблемах. "Глупая походка" взята из скетча известной британской комик-группы "Монти Пайтон", ставшей популярной в 70-х годах. В одном из скетчей актер Джон Клиз шел в "Министерство глупых походок" соответствующим образом. Участники марша восприняли задание довольно серьезно и с юмором: и стар и млад импровизировал как мог, многие были одеты в карнавальные костюмы.