Тереза Мэй просит снова отложить "брексит"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по итогам семичасового совещания в правительственной резиденции на Даунинг стрит 10. Она созвала министров своего кабинета, чтобы обсудить ситуацию вокруг "брексита" и дальнейшие шаги после того, как парламент трижды отверг правительственный проект сделки с Брюсселем и дважды - альтернативные варианты выхода из Евросоюза.

Британский премьер первым делом сообщила, что намерена просить руководство ЕС о новой отсрочке "брексита":

"Нам потребуется дальнейшее продление статьи 50-ой Лиссабонского договора. Этот срок должен быть как можно короче, он завершится с заключением соглашения. И нам нужно четко понимать, для чего нужна эта отсрочка: она нужна для того, чтобы могли своевременно и упорядоченно выйти из Евросоюза".

"Брексит" без сделки Мэй считает крайне нежелательным для страны. Чтобы избежать нового провала соглашения в парламенте, она пообещала сесть за стол переговоров со своим главным противником - лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, чтобы разработать общий план выхода из кризисной ситуации, если Брюссель на отсрочку согласится.

"Я хочу сдвинуть дело с мёртвой точки. Я предлагаю лидеру оппозиции сесть вместе со мной и попытаться разработать такой план, который устроил бы обе стороны, который позволил бы нам выйти из ЕС - но выйти, заключив соглашение. Его проект уже согласован с 27-ю членами ЕС в ходе переговоров, и в ЕС неоднократно повторяли, что пересмотру он не подлежит", - сказала Тереза Мэй.

Ранее Палата общин отложила дату выхода королевства из Евросоюза до 12 апреля. Если до этого времени премьер-министру не удастся найти выход из тупика, состоится "жёсткий" брексит - выход из ЕС без соглашения.

В Брюсселе надеются, что такого сценария всё же удастся избежать. В своём "Твиттере" глава Евросовета Дональд Туск призвал запастись терпением.

Руководство Евросоюза согласилось на отсрочку "брексита" до 22 мая, но для этого британский парламент должен был одобрить сделку на прошлой неделе. Это условие не было выполнено.

Если запрос на новую отсрочку не будет удовлетворён, то до 12 апреля Лодон должен выйти из ЕС без сделки или предоставить альтернативные варианты реализации "брексита". Тереза Мэй призвала британских парламентариев сделать всё возможное для разработки альтернативного плана, если компромисс на консультациях с оппозицией не будет найден.