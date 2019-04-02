Борцы за экологию разделись в британском парламенте

Одиннадцать активистов экологической группы "Бунт на грани вымирания" (Extinction Rebellion) обнажились в зале заседаний Палаты общин, в минувший понедельник, в то время как депутаты британского парламента готовились ко очередному туру голосования по "брекситу".

В твиттере группы появился комментарий, разъясняющий смысл акции: молодые люди забрались на публичную галерею Палаты общин, чтобы привлечь внимание к очевидному факту, от которого депутаты упорно отворачиваются. Как пояснила в интервью Euronews пресс-атташе "бунтующих на грани вымирания" Лорна Гринвуд:

"Все отвлеклись на "брексит", хотя мы должны были бы сосредоточить всё внимание экологии и климатическом кризисе, который сегодня представляет угрозу для всех нас".

По словам Гринвуд, активисты прибыли в Палату общин в обычных деловых костюмах, и их недолго думая пропустили на публичную галерею обозрения, расположенную над залом заседаний и отделённую от него большим прозрачным экраном.

Рассевшись по местам для наблюдения за работой парламента, 11 активистов затем быстро скинули с себя всю верхнюю одежду, повернувшись задом к британским законодателям.

Лорна Гринвуд, которой не было среди участников акции, рассказала Euronews, что активистов тут же окружила полиция, после чего они были формально задержаны.

Парламентарий-консерватор Джеймс Хиппи поделился своим мнением об эксбиционистской акции в Палате общин в своём твиттере: "Только что у парламента ещё немного съехала крыша."

Импровизированное шоу произошло как раз в тот момент, когда депутат от лейбористов Питер Кайл открывал дебаты по поводу одного из предложений для голосования. Коллеги отметили выдержку Кайла и его способность сосредоточиться и не прерывать выступление, несмотря на необычное действо, которое творилось над головами у членов парламента.

Тем не менее, речь Кайла в результате всё же превратилась в поток каламбуров, в котором участвовали как Кайл, так и другие депутаты. В этот день поправка была выставлена на голосование в Палате общин самым необычным образом.

Активисты движения "Бунт на гране вымирания" ранее заливали Даунинг-стрит символическими потоками крови Reuters

Активисты движения "Бунт на грани вымирания" известны своими провокационными акциями в Лондоне. Так, перед резиденцией британского премьера на Даунинг-стрит, 10 они вылили на мостовую сотню литров кроваво-красной жидкости, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам человечества.

Повлиял ли на экологическую сознательность депутатов вид голых тел, в британском парламенте не уточняют. Как бы то ни было, вечером 1 апреля Палата общин отвергла все выставленные на голосование поправки.