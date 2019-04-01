Копали метро — нашли мамонта. В Лос-Анджелесе во время прокладки тоннеля рабочие обнаружили окаменелости шести сотен доисторических животных. Среди них — бизоны, саблезубые тигры, гигантские ленивцы и верблюды.

Такие находки там — не редкость. Сотню тысяч лет назад в районе нынешнего Лос-Анджелеса изобиловали битумные озёра: они становились смертельной ловушкой для попавших туда животных.

Травоядные считали, что это водоём: на поверхности была тонкая плёнка воды. Хищники и падальщики, привлечённые погибающими травоядными, попадали в битум сами.

Окаменелости в таких условиях сохраняются прекрасно.

«На этом примере мы видим, как изменилась фауна нашего региона за последние тысячи лет под влиянием тех факторов, которым мы сегодня уделяем самое пристальное внимание — например, из-за перемены климата», — рассказывает куратор музея Ла-Брея Эмили Линдси.

Правда, мамонты сюда все жё забредали очень редко. Тем более этот: найденные кости — останки колумбова мамонта, одного из крупнейших млекопитающих, когда-либо ходивших по земле.