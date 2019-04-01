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Бразильцы против годовщины военного переворота

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 Ольга Патапенка 
Бразильцы против годовщины военного переворота
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REUTERS
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Около двух тысяч человек вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы выступить против памятных мероприятий по случаю 55-й годовщины военного переворота в Бразилии.

Ранее президент страны Жаир Болсонару поручил провести 31 марта в воинских частях мероприятия в память о перевороте 1964 года.

Глава Бразилии отменил запрет на празднование этой даты, действовавший в стране 7 лет.

Решение Болсонару вызвало споры в обществе.

В результате свержения президента Жуана Гуларта около полувека назад в стране был установлен режим военной диктатуры, цензура СМИ, отменены прямые выборы главы государства.

"Бразилия движется вспять. Наш президент восхваляет пытки", - говорит участница протеста.

"Наш президент утвердил день памятных мероприятий по случаю годовщины военного переворота, но это не праздник, это день скорби, мы не должны забывали о зверствах, совершенных бразильским правительством, о погибших и пропавших без вести", - продолжает другая.

Болсонару, вступивший в должность главы государства в январе этого года, придерживается ультраправых консервативных взглядов.

Известный своими скандальными высказываниями в адрес мигрантов, женщин, религиозных и сексуальных меньшинств, действующий президент Бразилии неоднократно с симпатией высказывался о годах диктатуры 1964-1985 годов.