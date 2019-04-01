Испания: 80 лет без войны

Гражданская война в Испании закончилась 80 лет назад, но ее дух до сих пор витает над страной.

1 апреля 1939 года после трех лет изнурительных и кровопролитных сражений война между республиканцами, сторонниками правительства, и военными-мятежниками во главе с генералиссимусом Франсиско Франко была окончена. Испанская республика пала, и в стране была провозглашена диктатура Франко, просуществовавшая до 1975 года.

Конфликт, начавшийся в 1936 году с восстания ультраправых в африканских колониях Испании, перерос в гражданскую войну. Франкистов поддержали Португалия, нацистская Германия и фашистская Италия. На стороне республиканцев выступил Советский Союз.

Точное число потерь с обеих сторон доподлинно неизвестно. Историки говорят о полумиллионе погибших и примерно таком же количестве изгнанников.

Эхо войны отражается и в спорах о перезахоронении останков Франко. Испанские власти в середине марта, после неоднократных протестов потомков Франко, приняли решение о переносе праха диктатора из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга Кармен Поло.

Потомки Франко пытались оспорить решение о перезахоронении, пытаясь добиться выделения места для его останков в склепе столичного собора Альмудена. Власти отказались и назначили дату перезахоронения 10 июня.

В построенной по приказу самого Франко "Долине павших" - монументе памяти всех погибших в гражданской войне - захоронены былее 30 тысяч воевавших по обе стороны конфликта.

Но сотни семей все еще пытаются найти останки близких, пропавших без вести во время войны, и, скорее всего, захороненных в братских могилах по всей стране.