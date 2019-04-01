Предвыборное путешествие по Европе: культурное разнообразие

В чём выражается культурное богатство, разнообразие и мобильность, которыми так гордится Евросоюз? Мы познакомились с Мигелем Гане. Ему 25. Он родился в Румынии, в 9-летнем возрасте вместе с родителями переехал в Испанию. Из под пера этого молодого румынского поэта выходят произведения и на испанском. Полные чувств, душевные стихи Мигеля, весьма популярны в соцсетях.

Кристина Хинер, Euronews:

Что вас привело в мир поэзии?

Мигель Гане, румыно-испанский поэт:

"Одним из факторов был социальный. Я открывал для себя испанский язык. Родители наняли мне репетитора. Его звали Рафаэль, и он писал стихи. Я учил испанский, читая их и рассказывая о том, что они означают. И однажды я сказал себя, что хочу делать то же самое, и начал писать свои собственные стихи. Это и был, своего рода, спусковой крючок".

Euronews:

Каково это - чувствовать эту румыно-испанскую двойственность?

Мигель Гане:

"По национальности я был и остаюсь румыном. Других вариантов у меня нет. В культурном плане, в работе это очень интересно и вот почему. К примеру, если я захочу написать книгу, а действие по задумке происходит в Румынии, мне есть от чего отталкиваться. Ведь я знаю многое об этой стране".

"Что я думаю по поводу этой двойственности? Я благодарен за то, что обладаю более широким видением мира, чем человек, который всю жизнь живет в одной стране - в той, что родился. Наверняка, если бы я появился на свет здесь, я не знал бы о Румынии больше, чем сейчас. А если бы я родился там, что вряд ли меня бы интересовали испанские культура, традиции, за исключением футбола. Это преимущество и для моей работы, в социальном плане, плане общения. У меня есть связи в Румынии, много друзей в этой стране".

Euronews:

А что, на ваш взгляд, привнёс Европейский союз в культуру Испании и Румынии?

Мигель Гане:

"В мире, где я живу - мире литературы, - ЕС едва ли дает о себе знать. То есть я не помню ни одного события под патронатом сообщества, ничего подобного с его символикой, под его флагом. Большую роль в моей жизни сыграла Испания, а не Евросоюз. Но я надеюсь, что он будет более вовлечённым, что появятся политики, которые будут работать над вопросами европейской культуры, и получат известность мигранты, которые сегодня творят в фотоискусстве, литературе, кино. Я обнаружил, что о современном румынском кино в Европе не знают вовсе. А мне кажется, что это идеальный способ открыть для себя страну, о которой мало что известно. Среди таких фильмов есть лауреаты "Оскара". Надеюсь, что кто-то пойдёт дальше, и представители молодого поколения из разных стран начнут объединяться. И мы будем создавать что-то вместе".