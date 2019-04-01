При возгорании автобуса в Перу погибли около 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, еще семь пострадали при возгорании автобуса в центральной части Перу. Об этом сообщают местные сми. Инцидент произошел в воскресенье вечером на севере перуанской столицы Лима в районе Сан-Мартин-де-Поррес.

Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, который находился на автовокзале Fiori. Возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. Семи пассажирам удалось покинуть автобус, они были доставлены в ближайшие больницы.