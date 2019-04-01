Где находится шедевр "Спаситель мира"?

Сотрудники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах ничего не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi). Об этом сообщает газета "Нью-Йорк Таймс". Речь идёт о филиале парижского Лувра в Абу-Даби. Издание отмечает, в сентябре прошлого года в музее без объяснения причин отменили демонстрацию самой дорого картины в мире, а департамент культуры и туризма Абу-Даби отказывается разъяснить ситуацию.

В парижском Лувре пока "не смогли установить местонахождение "Спасителя мира". Официально о пропаже картины заявлено не было.

Полотно было продано анонимному покупателю в ноябре 2017 года с аукциона Christie's ("Кристис") в Нью-Йорке за рекордную сумму в 450 млн долларов.

Сначала СМИ сообщали, что, обладателем полотна стал саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан, который действовал в интересах наследного принца Маухаммада бин Салмана. Позже Лувр в Абу-Даби заявил, что картина была продана департаменту культуры и туризма Абу-Даби.

На торги картину выставил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который в 2013 году приобрел ее за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.