Хемингуэй и эмбарго

В доме-музее Эрнеста Хэмингуэя на окраине Гаваны открылся Центр сохранения и восстановления документов: несколько хранилищ с управляемым уровнем влажности и температуры и современное оборудование для реставрационных работ.

По словам руководства музея, лаборатория — единственная в своём роде на Кубе, в первую очередь по уровню оснащения.

Этот проект совместный с компаниями из США. Налаживание связей за минувшие годы позволило обеим странам обратиться к сохранению общего культурного наследия. Хотя в последнее время отношения между Вашингтоном и Гаваной обостряются вновь.

Джеймс Макговерн, сенатор-демократ (США):

«Насколько проще была бы реализация этого проекта, если бы не было эмбарго! Ведь когда мы действуем вместе, работаем вместе, то получаются прекрасные, положительные результаты».

После смерти писателя в 1961 году его вдова передала дом и личные вещи в дар кубинскому правительству, и уже вскоре после этого музей был открыт для публики. Документальное наследие Хемингуэя, подлежащее сохранению и восстановлению, насчитывает 5 тысяч фотографий, 9 тысяч книг и более десятка тысяч писем и различных записок.