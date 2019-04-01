Актёр и музыкант против султана

Джордж Клуни и Элтон Джон призывают бойкотировать отели, принадлежащие монарху Брунея. Актёр и музыкант выложили в сеть список роскошных гостиниц, которыми владеет Хассанал Болкиах: девять заведений по всему миру, включая Беверли Хиллс, Лондон, Париж и Рим.

В султанате на этой неделе вводится смертная казнь за супружескую измену и гомосексуальные связи. Виновным грозит забивание камнями.

По словам Клуни, бойкот не поможет отменить жестокие законы, но, во всяком случае, деньги не пойдут в карман их создателей.

Правозащитники неоднократно выступали с жёсткой критикой абсолютной монархии Брунея. Султанат постепенно переходит на нормы шариата с 2013 года.

По данным Форбс, небольшой, но нефтедобывающий Бруней занимает пятое место среди богатейших стран мира. Личное состояние султана оценивается в 20 миллиардов долларов.