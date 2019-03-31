ЦИК начал оглашать результаты

Первые предварительные результаты первого тура президентских выборов на Украине, обнародованные в воскресенье вечером центризбирком страны, подтвердили данные экзит-полов об уверенном лидерстве шоумена Владимира Зеленского. Кто составит ему компанию во втором туре - действующий глава государства Петр Порошенко или лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - пока не ясно.

По окончательным данным Национального экзит-пола, Зеленский набирает 30,6% голосов, Порошенко - 17,8%, Тимошенко - 14,2%. В целом, как отмечают наблюдатели, такой расклад сил соответствует соцопросам, проводившимся в преддверии голосования. Шоумен и актер Владимир Зеленский, никогда не занимавшийся политической деятельностью, почти сразу после выдвижения своей кандидатуры превратился в фаворита предвыборной гонки.

В предвыборном штабе Юлии Тимошенко уже заявили, что предварительные результаты голосования не соответствуют действительности, и что именно она, а не Порошенко встретится с Зеленским во втором туре, который намечен на 21 апреля. Явка в первом туре, по данным ЦИК, превысила 63%. Официальные результаты первого тура должны быть обнародованы до 10 апреля.